Cidades Dois cavalos morrem atropelados na BR-153, em Anápolis Acidente aconteceu no quilômetro 458 da rodovia

Dois cavalos morreram após serem atropelados, na noite desta quarta-feira (23), no quilômetro 458, da BR-153, em Anápolis, na Região Central de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais morreram no local e já foram removidos. Um ocupante do veículo, que de acordo com a PRF, estava sem ferimentos visíveis, pediu para ser levado pelos bombeiros para u...