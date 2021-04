Cidades Dois casos de infecção com novas variantes são relatados após vacinação contra Covid Casos ocorreram em Nova York após pacientes tomarem imunizantes da Pfizer e Moderna; sintomas foram brandos

Pesquisadores da Universidade de Rockfeller, em Nova York, nos Estados Unidos, identificaram duas pessoas que foram infectadas com variantes do coronavírus (entenda o que são as elas) mesmo após receber as duas doses da vacina contra Covid-19. Os casos foram descritos na última edição da revista NEJM (The New England Journal of Medicine). A detecção das infecçõ...