Goiás recebeu entre a madrugada e a manhã deste sábado (7) dois carregamentos de vacinas contra a Covid-19. No total, são 145.900 doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que serão destinados para primeira e segunda aplicação.

O primeiro lote, que chegou na madrugada, é composto por 75 mil doses. Já o segundo, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Goiânia por volta das 10h, conta 70.900 imunizantes. Os imunizantes foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital, onde foram conferidos e preparados para envio aos municípios.

Com os novos lotes, o governo estadual espera avançar na faixa etária no processo de imunização em algumas cidades. Uma Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás estabelece que as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para vacinação por faixa etária, em ordem decrescente de idade.