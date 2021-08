Dois carregamentos com 71.940 doses de vacinas contra a Covid-19 chegam a Goiás nesta quarta-feira (11). O primeiro lote com 37.440 imunizantes da Pfizer deve pousar no aeroporto de Goiânia às 14h10. Já às 23h55, chegam mais 34.500 unidades da Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Conforme informou o governo de Goiás, todos os imunizantes da Pfizer serão usados para aplicação da primeira dose e os da Astrazeneca para o reforço em pessoas já vacinadas. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, na capital, as unidades recebidas serão preparadas para envio aos municípios.

Em suas redes sociais, o governador de Goiás Ronaldo Caiado comemorou a chegada das novas remessas de imunizante ao Estado: “Quarta-feira boa é com chegada de vacina em Goiás! Até setembro todos os jovens de até 18 anos estarão vacinados.” Do total de imunizantes recebidos até o momento, Goiás aplicou a primeira dose contra a Covid-19 em 3.310.316 goianos em todo o Estado. Com o esquema vacinal completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1.320.987 pessoas.