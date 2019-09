Cidades Dois caminhoneiros morrem após colisão frontal em rodovia em Goiás Acidente também envolveu um carro de passeio. Duas pessoas ficaram gravemente feridas

Dois motoristas de caminhão morreram na noite do último sábado (28), após acidente no km 337 da BR 364, em Portelândia, no Sudoeste de Goiás. Os veículos bateram de frente e pegaram fogo. Paulo César Pereira dos Santos e José Cláudio de Oliveira, que dirigiam os caminhões, morreram no local. Após o acidente, terceiro veículo, um carro de passeio, não conseg...