Cidades Dois alunos são esfaqueados por colega em escola particular O estudante que esfaqueou as duas vítimas seria alvo de bullying

Dois alunos do segundo ano do ensino médio foram esfaqueados por um colega na manhã desta terça-feira, 10, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na escola particular CELC, que fica dentro do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), no bairro de Bonsucesso. O estudante que esfaqueou as duas vítimas seria alvo de bullying. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso). ...