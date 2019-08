Cidades Dois adolescentes são apreendidos por tentativa de latrocínio contra motorista de aplicativo Caso aconteceu no último dia 29 de julho, em Aparecida de Goiânia

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos, neste final de semana, pela tentativa de latrocínio de um motorista de aplicativo no bairro Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu no último dia 29 de julho e os dois solicitaram uma corrida pelo aplicativo, mas, no meio do percurso, anunciaram o assalto. O motorista, de 32 anos, identificad...