Cidades Dois adolescentes morrem em ação policial em Caldas Novas De acordo com a PM, garotos de 14 e 17 anos eram apontados como responsáveis por um roubo de carro e de R$ 40 mil em dinheiro

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, morreram na manhã deste sábado (12) durante uma ação policial da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), em Caldas Novas. De acordo com a corporação, os dois foram apontados como responsáveis pelo roubo de um carro e de R$ 40 mil em dinheiro de um comerciante no povoado Nossa Senhora de Fátima. Depois de cometere...