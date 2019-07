Cidades Dois acidentes deixam quatro feridos em Goiânia Vítimas estavam em motocicletas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros

Dois acidentes deixam o trânsito lento, na manhã desta sexta-feira (5), em Goiânia. O primeiro aconteceu na Avenida Marechal Rondon, no setor Centro Oeste, próximo ao Ribeirão Anicuns. Uma batida entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas. Elas foram socorridas pelas Corporação. O outro acidente ocorreu na Rua RB-17, no Residencial Recanto do Bosque, chegan...