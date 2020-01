Cidades Dois acidentes deixam o trânsito lento em pontos de Goiânia, na tarde desta terça-feira (21) Três vítimas com ferimentos estavam envolvidas e foram levadas ao Hugol; batidas ocorreram nos setores Residencial Cidade Verde e Jardim América

Um acidente envolvendo um ciclista e um caminhão deixou a Avenida Jaime Câmara, no Residencial Cidade Verde, em Goiânia, congestionada no começo tarde de terça-feira (20), para quem seguia sentido Terminal Padre Pelágio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para socorrer o ciclista. O jovem, de 16 anos, sofreu uma fratura exposta no braço, estava consciente e...