Cidades Dois acidentes deixam congestionamento na BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia Colisões aconteceram nos dois sentidos Goiânia - Aparecida de Goiânia e também no oposto

Uma colisão entre veículos na manhã desta quinta-feira (14) resultou em um congestionamento na BR-153 sentido Aparecida de Goiânia – Goiânia próximo às faculdades do setor Alto da Glória. As informações iniciais são de que o congestionamento tem início no viaduto do Parque das Laranjeiras e segue até o viaduto da GO-020. Outro acidente, no sentido oposto também interferiu n...