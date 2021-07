Cidades Dois acidentes de moto deixam duas pessoas mortas neste sábado em Goiânia A primeiro acidente foi no Parque Anhanguera 2 e o segundo na Vila Jardim São Judas Tadeu. Ambas as vítimas morreram no local.

Dois acidentes de trânsito neste sábado (10) vitimaram duas pessoas de 40 anos, em Goiânia. O primeiro foi por volta de meia-noite na Avenida Itália, no Parque Anhanguera 2. A vítima, Andrielle de Oliveira Borges, estava em uma motocicleta sentido sul/norte e segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), houve uma colisão com um carro. Com o impacto, a...