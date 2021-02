Cidades Dois ônibus do transporte coletivo colidem no Jardim Europa, em Goiânia Entre os passageiros, uma grávida ficou nervosa e precisou de atendimento médico

Atualizada às 10h11. Uma colisão entre dois ônibus do transporte coletivo foi registrada por volta das 6h55 desta quinta-feira (11), na Avenida Milão, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo informações da RedeMob, um ônibus bateu na traseira do outro. Em nota, a RedeMob informou que uma passageira grávida que ficou muito nervosa, se exaltou e foi atendida pel...