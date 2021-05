Goiânia segue vacinando, contra a Covid-19, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos nesta sexta-feira (21). A novidade é a inclusão de doenças neurológicas nos grupos prioritários, anunciada pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (20). Integram esse grupo portadores de doenças cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular), doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, e indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla, ou condições similares. O atendimento segue sendo realizado em 13 unidades de saúde da capital, mediante agendamento.

Profissionais da saúde a partir de 18 anos seguem recebendo a primeira dose do imunizante no Shopping Cerrado, também por meio de agendamento via aplicativo Prefeitura 24 horas. Já os idosos com 76 anos ou mais recebem a segunda dose da vacina, com aprazamento para os dias 22, 25, 27 e 31 de maio, sem necessidade de agendamento, na Área I da PUC (pedestres) e pontos de drive-thru no Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada, além de seis escolas municipais.

As quatro unidades de saúde: Cais Campinas, Bairro Goiá e Cândida de Morais, além do Ciams Urias Magalhães, permanecem recebendo as excepcionalidades: primeira dose a partir de 60 anos e reforço para quem está atrasado.

Documentos

Pessoas com comorbidades devem apresentar um dos seguintes documentos: laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico, prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou Relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

O grupo de gestantes ou puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) precisa apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade.

Para todos os grupos é necessário apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Quem for tomar a segunda dose precisa, ainda, levar comprovante da primeira. A vacinação acontece das 8h à 17h.