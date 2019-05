Cidades Doença tem causa genética

Geneticista do Laboratório Atalaia, Rodrigo Fock explica que no DNA existe um gene, que funciona como uma receita, produzindo uma proteína fundamental para o funcionamento dos nossos músculos. Esse gene chama SMN1 e fica ativo principalmente no cérebro e na coluna espinhal. Quando essa informação não chega aos músculos, ocorrem os sintomas da doença. “Para que esse erro n...