Cidades Doença no coração conecta histórias de bebês de Goiás Enquanto Elisa espera a hora de nascer após batalha judicial travada pela mãe para liberação de tratamento, Emanuel, de 5 meses, vai para casa depois de viver situação parecida

Depois de 5 meses e 11 dias, o pequeno Emanuel finalmente foi para casa a que ele ainda não conhecia. O bebê, que nasceu com a Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), enfrentou, logo na primeira semana de vida, o desafio de conseguir a transferência para o Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Isso porque a mãe, que é beneficiária do Instituto de...