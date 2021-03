O quadro de acometidos pela Covid-19 nos outros entes das forças de segurança e salvamento goiana também se acentua. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), já passam dos 4,8 mil os testes positivos para a doença desde o início da pandemia, o que equivale a mais de 20% do total do efetivo quando somados as polícias Militar, Civil e Penal, as guardas civis e o Corpo de Bombeiros.

Na Polícia Civil, 646 agentes foram acometidos pela doença desde o ano passado. Com nove óbitos já registrados, o delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, mudou as estratégias de trabalho. Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o delegado destacou que o momento é delicado entre os agentes. Segundo ele, devido aos números, as operações que exigem contato estão sendo realizadas somente se forem consideradas imprescindíveis.

No Corpo de Bombeiros, foram 665 militares testados positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia. Isso representa mais de 25% do efetivo ativo da corporação. Até ontem (19), 44 permaneciam em tratamento. Foram dois óbitos de militares da ativa. Segundo os Bombeiros, o comandante geral, coronel Adson Marchesini, busca por vacinas para a categoria, já tendo empenhado requerimento.

Entre os policiais penais, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) diz que são 698 casos positivos, sendo que 20 ainda seguem em recuperação. Foram dois os óbitos registrados, um deles no início deste mês.

Apesar de divulgar diariamente notas de falecimentos individuais sobre os militares, sendo essa a fonte de informação acessada pela reportagem, a Polícia Militar não quis informar o número oficial de mortos pela Covid-19. Foi questionado, ainda, o número total de infectados, informação que também não foi respondida.

Para o presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM BM de Goiás (ACSPMBMGO), sargento Gilberto Cândido de Lima, a tristeza é o sentimento que vem dominando a categoria. “É muito triste ver nossos companheiros lutarem contra algo que não estão vendo, se infectarem e ainda levarem para suas casas”, diz. Ele destaca o dia a dia de alto risco. “Quando o militar intervém em festas clandestinas, todos estão sem máscaras, embriagados”, diz.

Tanto Gilberto, como o vereador Cabo Senna apontam que haveria falhas na gestão da segurança pública no fornecimento de máscara e álcool gel. A SSP, por sua vez, nega e diz que “desde o primeiro registro de infecção pela Covid-19 em Goiás, o Governo do Estado tomou as medidas necessárias para a proteção de todos os profissionais da segurança pública”.