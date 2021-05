Documentos internos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostram que a edição de 2021 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizado em 16 e 23 de janeiro de 2022.

O site G1 teve acesso a três documentos assinados por três diferentes diretorias do Inep em que departamentos ligados à infraestrutura do órgão foram informados da data. A reportagem foi publicada nessa quinta-feira (13).

“Em consonância com as informações apresentadas pelo Presidente do Inep na Reunião de Diretorias ocorrida às 9h de hoje, 3 de maio de 2021, [o ofício] ratifica que os dias 16 de janeiro de 2022 (domingo) e 23 de janeiro de 2022 (domingo) são as datas definidas para as aplicações das provas do Enem regular em sua edição 2021″, diz um trecho dos documentos.

De acordo com a reportagem, os servidores do Inep que assinam os ofícios são Alexandre Gomes da Silva, diretor de Avaliação da Educação Básica, Alfredo Murillo Gameiro de Souza, diretor de Gestão e Planejamento, e Danilo Miranda Pontes Rogério, diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais.

Os despachos também informam que o Enem Digital, que teve sua primeira edição neste ano, será realizado nas mesmas datas e horários do Enem presencial.

Em nota publicada no site, o Inep afirmou que “não há definição sobre a data” e “que a edição está garantida e confirmada, porém, o cronograma da aplicação está ainda em planejamento”.

Eis a íntegra da nota:

“O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) reafirma que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 e engajado para que as provas sejam realizadas ainda neste ano. Para tanto, a Autarquia busca excelência no processo de planejamento, com o intuito de atender a todos os requisitos sanitários e garantir uma aplicação segura a todos os envolvidos, desde sua elaboração. O Instituto reafirma, ainda, que tem orçamento suficiente para realizar o Enem 2021.

O objetivo do Inep é garantir o acesso de estudantes à educação superior, por meio do acesso a programas e políticas que dependem dos resultados das provas. Todas as informações sobre o exame serão publicadas nos editais, assim que houver as definições necessárias. Não há, ainda, confirmação sobre a data de realização das etapas, com exceção do período para solicitação de isenção e justificativa de ausência. Esta fase está prevista em edital publicado separadamente, para facilitar a compreensão das regras específicas de gratuidade e evitar que haja problemas na homologação da inscrição dos interessados em realizar as provas.”

PORTARIA NÃO INCLUI ENEM EM 2021

Uma portaria publicada nessa quarta-feira (12) com as metas do Inep não inclui a aplicação do Enem em 2021. O texto é assinado pelo presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro e traça um planejamento das atividades a serem realizadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. .

O documento até cita o “planejamento e preparação técnica” para o Enem 2021, mas não fala em aplicação. Segundo a portaria, os objetivos foram elaborados a partir da análise do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) deste ano.

Há outras provas entre as metas com a descrição de “exames realizados”. Eis a lista:

Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes);

Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros); e

Encceja (Exame Nacional de Competências de Jovens e Adultos).

Em nota enviada ao site G1 nessa quarta-feira, o Inep garantiu a realização do exame no 2º semestre. O órgão não explicou, no entanto, porque o Enem não consta entre as metas. Nos anos anteriores, a prova aparecia nos objetivos anuais do Inep.

“O Ministério da Educação e o Inep (Instiuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) trabalham para realizar o Enem em 2021. O edital referente aos pedidos de isenção da taxa de inscrição já foi inclusive publicado. O sistema será aberto para solicitações de isenção na próxima semana, em 17 de maio”, afirmou o Inep.