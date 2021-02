Cidades Documento mostra mudança brusca da Anvisa em 12 dias ao afrouxar regras que beneficiam Sputnik Em ofício ao STF, presidente da agência defendeu realização da fase 3 antes de liberar uso

A decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de flexibilizar exigências para autorizações emergenciais a vacinas contra a Covid-19 representou uma mudança brusca de posicionamento do órgão. É o que revela um ofício do diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, de 22 de janeiro, 12 dias antes do anúncio da alteração das regras. O novo e...