Cidades Documento de veículo agora pode ser impresso em casa em Goiás Mudança permitirá economia de R$ 5,9 milhões por ano. Além de poder emitir CRLV em papel A4, usuário tem a opção de apresentar a versão eletrônica

Proprietários de veículos não precisam mais do “verdinho” para circular. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) apresentou nesta quinta-feira (30) mudança nas regras para acesso ao Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo (CRLV), que passa a ser eletrônico. Com a novidade, o motorista poderá utilizar a versão digital do documento, que pode ser ac...