Cidades Documento de licenciamento de veículos passa a valer em versão eletrônica em Goiás A partir desta quinta-feira (30), os usuários poderão utilizar o documento digital ou imprimi-lo em casa

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) implanta a partir desta quinta-feira (30) o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-E) em versão eletrônica. Isso significa que para o condutor comprovar a regularidade do veículo poderá usar apenas o aplicativo GO ON ou imprimir em casa um documento correspondente ao antigo "verdinho" n...