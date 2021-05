Cidades Documento confirma adiamento do Enem de 2021 para 2022, mas Inep nega Portaria com as metas do Inep para o ano, publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (11), não incluiu a aplicação da prova. Isso levantou dúvidas sobre a realização do exame

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Jair Bolsonaro ainda não garante se vai aplicar provas do Enem neste ano. Responsável pelo exame, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) não tem definição do cronograma da prova por questões orçamentárias e também logísticas, devido à pandemia de coronavírus. O instituto, ligado ao MEC (Ministério da Edu...