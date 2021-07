Cidades Documentário sobre detentos que têm no bordado uma nova oportunidade será lançado nesta quarta-feira Apresentação acontece durante as comemorações do aniversário da cidade de Goiás e celebra 13 anos do projeto Cabocla Bordando Cidadania

Será lançado nesta quarta-feira (21) o documentário que conta a história de detentos da Unidade Prisional de Goiás que, por meio do artesanato com bordados, encontraram uma nova oportunidade para recomeçar e mudar o direcionamento de suas vidas. Produzida com recursos da Lei Aldir Blanc, e dirigida por Vincent Gielen, a obra será apresentada dentro da programação semanal d...