Cidades Docente brasileiro perde mais tempo de aula e lida mais com bullying que a média Os dados são da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Os professores brasileiros perdem mais tempo com atividades não relacionadas ao ensino e lidam mais com o bullying entre os alunos do que a média internacional. Os dados são da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis, na sigla em inglês), feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 250 mil professores e diretores d...