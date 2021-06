Cidades Dobra o número de universidades brasileiras entre as melhores do mundo, mas nenhuma entra no top 100 Das 27 instituições brasileiras que aparecem no ranking, 18 são da rede federal

O Brasil é o país da América Latina com o maior número de universidades entre as mais reconhecidas do mundo. Segundo a última avaliação da QS (Quacquarelli Symonds), 27 instituições de ensino brasileiras entraram no ranking, 13 a mais que no ano passado. Apesar do maior número de universidades reconhecidas, nenhuma delas aparece entre as cem melhores do mundo. "Os resultados ...