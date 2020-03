A realização de doações de sangue no Hemocentro de Goiás poderá ser agendada por telefone ou internet a partir desta segunda-feira (30). A medida foi adotada para que doadores e pacientes tenham mais segurança, de acordo com a instituição, e em atendimento à orientação do governo estadual e da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), que indicam que aglomerações de pessoas devem ser evitadas.

O agendamento poderá ser feito das 7h às 18h pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site da Hemorrede Pública de Goiás (http://agenda.hemocentro.org.br).

De acordo com a Hemorrede, o número de doadores voluntários caiu em função das medidas restritivas adotadas para o enfrentamento à infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) e também por receio de exposição a riscos. Contudo, algumas ações foram adotadas para minimizar riscos, como o reagendamento de pacientes crônicos e a redução do número de acompanhantes e o estabelecimento de distância mínima entre as cadeiras de espera.

A diretora-técnica da unidade, Ana Cristina Novais, explica que a doação não é perigosa. "Não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue, e temos seguido as orientações que o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu desde o mês de fevereiro", explica ela.

Segundo Ana Cristina, uma nota técnica do MS orienta que pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de Covid-19 sejam impedidas de doar sangue por 14 dias. Para casos suspeitos ou confirmados, o prazo é de 30 dias após a remissão dos sintomas. Além disso, há triagem para verificar se o voluntário está apto para a doação.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é preciso estar saudável, ter peso superios a 50 quilos, apresentar documento de identificação com foto válido em todo território nacional e ter idade entre 16 e 69 anos.

Pessoas com menos de 18 anos devem ter autorização dos pais ou responsáveis. Aqueles que têm mais de 60 devem ter realizado ao menos uma doação até essa idade.

Após receber a vacina contra a gripe, a pessoa deve aguardar 48 horas para fazer a doação. Após ser imunizada contra a febre amarela, deve aguardar 30 dias.