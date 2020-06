Cidades Doação de sangue de pessoas curadas se torna esperança para pacientes com Covid-19 em Goiás Técnica ainda sob estudo, a transfusão de plasma de pessoas que possuem anticorpos contra o novo coronavírus pode ajudar no restabelecimento de pacientes que não respondem a outras formas de tratamento

A doação de sangue, procedimento já consolidado de apoio a feridos e pessoas acometidas de doenças diversas, passou a ser uma esperança também para pacientes internados com a Covid-19. A transfusão de plasma com anticorpos IgG, que atua no combate à doença, tem ganhado espaço como forma de tratamento em diversas partes do mundo, inclusive em Goiás. O método, chamad...