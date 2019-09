Cidades DNA sugere que 'monstro' do Lago Ness pode ser enguia gigante Cientistas coletaram amostras de água para identificar as espécies que vivem no local

Um cientista que coletou amostras de água do Lago Ness, na Escócia, para fazer testes de DNA sugere que o lendário monstro do lago pode ser uma enguia gigante. Durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 5, Neil Gemmell, líder da investigação, disse que o projeto iniciado no ano passado encontrou uma quantidade surpreendentemente alta de DNA de enguia na água. ...