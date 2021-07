Cidades DNA de Lázaro Barbosa será incluído em banco de dados nacional Intenção é permitir que polícia consiga identificar autoria de crimes pelos quais ele é suspeito mesmo após a sua morte, no dia 28 de junho

A Justiça determinou a inclusão do perfil genético de Lázaro Barbosa de Sousa, acusado por crimes como latrocínio, homicídio, roubo e estupro na região do entorno do Distrito Federal, no Banco Nacional de Perfis Genéticos, uma rede integrada pela maioria dos Estados e do Distrito Federal sob a gestão do Ministério da Justiça. A intenção é que, mesmo com a morte ...