Cidades DJ está em coma após ser agredido por lutador no carnaval, em Goiânia Vítima está na UTI do Hugo e respira com ajuda de aparelhos

É gravíssimo o estado de saúde do DJ Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, que foi agredido por um lutador de taekwondo durante a segunda-feira (24) de carnaval, no Setor Marista, em Goiânia. A vítima está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e respira com ajuda de aparelhos. Segundo o delegado que investiga o caso...