Cidades Divulgada segunda chamada do programa CNH Social Nesta etapa, 1.640 inscritos podem obter, adicionar ou mudar de categoria de habilitação

Foi divulgada nesta quarta-feira (23), a lista com os convocados para a segunda chamada do programa CNH Social. Neste etapa, 1.640 inscritos poderão obter, mudar ou adicionar categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os inscritos devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), clicar na aba CNH Social, no ícone segunda chamada. O ...