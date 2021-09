Cidades Divulgada lista com 5 mil pré-selecionados para o Programa Aprendiz do Futuro, em Goiás Participantes são contratados para aprendizagem profissional em órgãos estaduais e passam por cursos de qualificação técnica

O governo de Goiás divulgou, nesta quarta-feira (1ª), os nomes dos 5 mil jovens pré-selecionados para o Programa Aprendiz do Futuro. Os participantes recebem pagamento no valor de R$516,66, vale-alimentação, vale transporte, seguro de vida, uniforme e crachá. O resultado preliminar está disponível no site www.aprendizdofuturo.org.br. No mesmo endereço eletrônico é possível visualizar a lista de pessoas...