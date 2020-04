A equipe de nutrição do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) desenvolveu uma divisória para proteger os colabores do local durante as refeições. A barreira em formato retangular é de cano PVC e plástico filme e foi instalada nas mesas do refeitório. A peça incolor impede que micropartículas passem de um prato ao outro, além de gotículas de saliva que podem hospedar o vírus, e separar as pessoas a uma distância correta, uma vez que isola dois lugares das mesas e permite que apenas dois colaboradores a utilizem, assim resguardando a distância correta.

A gerente de nutrição do HGG, Valéria de Souza, explica que a iniciativa surgiu com a ajuda da internet. A equipe teve acesso a um vídeo anônimo em que um grupo de dentistas utilizava uma barreira semelhante durante os atendimentos e então resolveu usar a essência da ideia para criar a divisória. "Quando vimos esse vídeo, percebemos como era simples de se fazer e o quanto era eficiente para conter o compartilhamento de micropartículas. Diante disso, nós extrapolamos essa criação inicial e criamos essa versão que é colocada sobre as mesas e protege os colaboradores durante as refeições", afirma.

Os colabores da unidade contam também com pias para higienização das mãos com água e sabão, toalhas de papel descartáveis para a secagem, álcool em gel e luvas para que não precisem ter contato direto com os talheres de serviço.

Outra medida tomada foi no hall anterior à entrada no refeitório, o chão foi demarcado para que cada colaborador fique em fila a uma distância de pelo menos um metro um do outro. O horário de almoço também foi fragmentado para que os colaboradores se dividam em pequenos grupos a cada 15 minutos.