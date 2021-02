Cidades Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência poderão funcionar até 22h em Goiânia O documento que amplia o horário de funcionamento desses estabelecimentos foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz nesta quinta-feira (4)

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), assinou, nesta quinta-feira (4), um decreto que amplia o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência na capital para as 22h. Esses estabelecimentos estavam com permissão para funcionarem somente até as 20h, conforme a última determinação da prefeitura, no dia 27 de janeiro. De acordo...