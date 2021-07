Atualizada às 11h22.

Antes das 11 horas da manhã desta terça-feira (13), a Prefeitura de Goiânia informou que as 2 mil senhas disponibilizadas para a vacinação no drive-thru do Shopping Passeio das Águas foram todas distribuídas e com isso a vacinação será encerrada no local após o atendimento da população.

Em nota, a prefeitura informou ainda que mais de 2 mil novas senhas serão distribuídas a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira (14) no drive para vacinação de pessoas a partir de 39 anos.

Hoje a capital vacina as pessoas acima de 39 anos e além do drive do imunizante é aplicado em 16 unidades de saúde, mas é necessário agendamento por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas. Já as gestantes, puérperas e idosos que ainda não receberam a primeira dose, ou que estão com o reforço em atraso, devem ir até o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América.

Para as pessoas que estão com a segunda dose marcada para os dias 16 a 19 de julho a orientação é procurar uma das cinco escolas municipais da capital destinadas a esse fim, a Área I da PUC ou o Salão Comunitário Jesus Bom Pastor, todos sem necessidade de agendamento.

Confira os locais e horários:

Primeira dose (Pedestre, das 8h às 17h, por agendamento)

- CIAMS Novo Horizonte

- CSF Pq Santa Rita

- CSF Residencial Itaipu

- CSF Vila Mutirão

- CS Cidade Jardim

- CSF Leste Universitário

- CSF Crimeia Oeste

- Ciams Urias Magalhães

- CSF São Francisco

- CSF Vera Cruz II

- CS João Braz

- CSF Cerrado IV

- UPA Chácara do Governador

- UPA Novo Mundo

- CSF Recanto das Minas Gerais

- CS Parque Amazônia

Segunda dose – Astrazeneca (pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h)

- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste

- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

- Área I da PUC Goiás