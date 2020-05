Cidades Distanciamento ajuda a conter Covid-19, mas é preciso reforçar testagem, diz Opas O alerta foi feito durante entrevista coletiva virtual com várias autoridades da entidade, para tratar do coronavírus nas Américas

Subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa afirmou nesta terça-feira, 26, que as medidas de distanciamento são importantes para reduzir a transmissão da covid-19. O alerta foi feito durante entrevista coletiva virtual com várias autoridades da entidade, para tratar do coronavírus nas Américas. Barbosa argumentou que, além de impor as...