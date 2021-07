“Como não querem ‘peitar’ o Caiado, procuram espaço na vice”, diz Lincoln Tejota

Diante da intensificação da busca pela vaga de vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (DEM) no ano que vem, o atual vice, Lincoln Tejota (Cidadania), sai em defesa de sua posição e diz, em entrevista ao POPULAR, que tem “espaço muito bem estabelecido” no governo. Questionado sobre possíveis adversários à chapa governista, diz: “Atualmente, quem se posiciona assim é única e exclusivamente Gustavo Mendanha”, em referência ao prefeito de Aparecida de Goiânia, filiado ao MDB.

89 escolas de Goiás voltarão às salas de aula com 100% presencial

Em 89 escolas da rede estadual de ensino em Goiás não haverá rodízio de alunos no retorno das aulas para o segundo semestre, no próximo dia 2 de agosto. São unidades com menos de cem alunos e a decisão da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO) é que todos os estudantes matriculados possam voltar presencialmente, findando o sistema remoto de aulas. A explicação é que se trata de escolas com maior capacidade de atendimento e que estão com menos alunos, sendo possível dividir as turmas nas salas de aula com o cumprimento da regra de distanciamento de um metro entre os estudantes e dois metros dos alunos aos professores.

No entanto, a regra de permanecer até um máximo de 30% da capacidade da unidade escolar, conforme o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás, de setembro do ano passado, não será cumprida. Segundo a superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Seduc, Patrícia Coutinho, explica não faria sentido manter o rodízio nessas unidades sendo que já há espaço suficiente para abrigar a totalidade dos alunos.

MP-GO investigará policiais militares por crime de tortura

Os policiais militares que agrediram o advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, na tarde da última quarta-feira (21), no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, serão investigados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), inicialmente, pelo crime de tortura, que tem pena de reclusão, de dois a oito anos.

Orcelio foi ouvido no início da tarde desta segunda-feira (26) por membros do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do MP-GO. O coordenador da Área Criminal, promotor de Justiça Felipe Oltramari, explica que os próximos passos são ouvir as outras pessoas envolvidas no ocorrido. “A instrução da investigação seguirá com a oitiva de testemunhas, análise de documentos e, ao final, serão interrogados os investigados.”