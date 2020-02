Cidades Disputa por clientes motivou morte de advogado em Aruanã, diz Polícia Civil Detalhes da investigação foram apresentados na manhã desta quinta-feira ( 27) na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, em Goiânia

A Polícia Civil (PC) apresentou nesta quinta-feira (27) detalhes da investigação sobre a morte do advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, de 31 anos. O crime ocorreu no dia 6 deste mês dentro do escritório da vítima em Aruanã, na região Noroeste de Goiás, e teria como motivação uma rixa entre o suspeito de ser o mandante do assassinato e a vítima. Familiares e amigos ...