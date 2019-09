Cidades Disputa envolvendo tráfico de drogas teria motivado morte na Feira da Lua Lavador de carros Diego Jesus da Silva, conhecido como Pica-Pau teria foragido do semiaberto quatro dias antes de morrer

A Polícia Civil apresentou, na manhã desta sexta-feira (6), a conclusão do inquérito envolvendo a morte do lavador de carros Diego Jesus da Silva, conhecido como Pica-Pau, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, em Goiânia. O crime ocorreu no último dia 4 de agosto, em um sábado, durante a Feira da Lua. Na ocasião, um tiroteio provocou medo e confusão a comerciantes e ...