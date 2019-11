Cidades Discussão por causa de drogas termina em morte em Goiás Suspeito do crime foi preso quando procurou atendimento médico em uma unidade de saúde

Atualizada às 12h15. Nélio Bueno Neiva, 43 anos, que seria usuário de drogas, foi morto a facadas, na noite deste domingo (10), na Avenida Divino Pai Eterno, no bairro Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis, na região Central do Estado. O suspeito do crime, André Luiz di Mambro, também de 43 e usuário de drogas, foi preso quando procurou atendimento médico em uma...