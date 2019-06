Uma discussão em família terminou na morte de Romário Correia de Lima, na tarde deste domingo (9), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), duas irmãs e seus companheiros bebiam em uma residência quando um dos casais começou a brigar.

O cunhado tentou parar a discussão de Romário com a mulher, mas ele estava bastante nervoso e jogou um copo no suspeito. Irritado com a reação de Romário, o homem esfaqueou o peito dele e fugiu.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito segue foragido.