Cidades Discussão com professor Alcides gera tumulto e segurança atira em centro universitário de Goiânia O político que é Reitor da Unifan se recusou a atender mães de alunos da instituição. Um tumulto se formou após Alcides xingar a mulher de puta e um segurança atirou para cima.

Durante uma discussão na tarde desta sexta-feira (8), o deputado federal e professor Alcides xingou uma mulher de puta no corredor do Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), em Goiânia. O político que é Reitor da instituição, se recusou a atender mães de alunos que o questionaram sobre acordo feito com a Unifan. No vídeo, que viralizou nas redes sociai...