A diretora do Hospital Municipal de Vicentinópolis, no Sul de Goiás, morreu de Covid-19. Maria Leal de 38 anos estava internada no Hospital Regional de Itumbiara São Marcos desde segunda-feira (13) e morreu na terça-feira (14).

Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, as pessoas que tiveram contato com a servidora estão sendo acompanhadas. O corpo de Maria Leal foi sepultado em Vicentinópolis. Ela deixa marido, filhos e netos.

Em boletim divulgado nesta quarta-feira (15), o município registrava 23 casos confirmados, sendo 17 em isolamento domiciliar, 2 mortes e 4 recuperados. Os dados informam ainda 38 notificações suspeitas, 129 descartadas e 95 pessoas são monitoradas.