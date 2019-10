Cidades Diretor e PMs de Colégio Militar da Cidade de Goiás são afastados após denúncia de revista íntima Pais de alunos afirmaram que filhos teriam ficado sem roupa durante revista ‘vexatória’ em banheiro da unidade de ensino

Atualizada às 11h04 O Comando-Geral da Polícia Militar determinou o afastamento do diretor e de outros dois policiais militares do Colégio da Polícia Militar João Augusto Perillo, localizado na Cidade de Goiás. A decisão foi tomada após a denúncia de que os alunos teriam sido submetidos a revistas íntimas, sem roupas, nos banheiros da unidade escolar. Em nota, o Co...