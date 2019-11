Cidades Diretor do grupo Fujioka morre aos 69 anos Velório acontece hoje (20), a partir das 15h, e o sepultamento será na quinta-feira (21), às 10h

O empresário Katsume Fujioka, 69 anos, diretor de expansão do grupo Fujioka, morreu nesta quarta-feira (20), em Goiânia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório acontece ainda hoje (20), na capela 8 do cemitério Parque Jardim das Palmeiras, a partir das 15h, e sepultamento será no mesmo local, na quinta-feira (21), às 10h. Katsume deixa ...