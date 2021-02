Cidades Diretor de operações do Detran-GO morre de Covid-19 Osmar Pereira de Barros Filhos, tinha 69 anos e estava internado desde a segunda quinzena de janeiro

Atualizada às 9h04. O diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Osmar Pereira de Barros Filhos, de 69 anos, morreu, nesta terça-feira (16), em decorrência de complicações da Covid-19. Em nota, o Detran informou que ele estava internado no Hospital do Coração desde a segunda quinzena de janeiro, mas não resistiu. Devido a morte de Osmar, ...