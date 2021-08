Cidades Diretor de casa de recuperação em Goiânia morre de Covid-19 Corpo de Matheus Ayres foi sepultado no início da manhã desta terça-feira (3)

O corpo do diretor da Casa de Recuperação Conquista, antigo Proame, Matheus Ayres Santos, foi sepultado no início da manhã desta terça-feira (3), no Cemitério Jardim do Cerrado, na saída para Trindade, em Goiânia. Ele morreu em decorrência da Covid-19. Matheus estava à frente do centro de tratamento de dependência química localizado em Goiânia e era uma pessoa bastante c...