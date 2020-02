Vaga ociosa não implica nomeação de cadastro de reserva

O mero surgimento de vaga não implica a obrigação de seu preenchimento. Com esse entendimento e acatando argumento do procurador do Estado Frederico Meyer Machado Cabral, da PGE, o juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, julgou improcedente pedido feito por…