Universidade condenada a transferir estudante fora de prazo

A apelação de uma instituição particular de ensino superior em Goiânia foi negada pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e a universidade terá que transferir um estudante do curso de Engenharia Elétrica para Engenharia Civil garantindo o financiamento estudantil Fies que ele contratou. A Turma também condenou a instituição a pagar danos morais.…