Unimed condenada a pagar cirurgia fora do Estado

A família de uma criança de apenas 6 meses, com problema cardíaco e com Síndrome de Down, ganhou na Justiça o direito a uma cirurgia de urgência bancado pela Unimed Mineiros fora da área de abrangência do plano de saúde. A decisão, de quarta-feira da semana passada, é do juiz Rui Carlos de…